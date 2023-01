Baby gang in azione: 14enne pestato a sangue per uno "sguardo di troppo"

Ieri sera, verso le 23, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Enrico De Marinis nel quartiere Porto per un’aggressione ad un minorenne. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima un 14enne mentre era in compagnia di altri amici era stato aggredito da altri giovani suoi coetanei che lo colpivano con calci e pugni.

Il motivo dell’aggressione potrebbe essere uno sguardo di troppo. Il 118 intervenuto sul posto ha medicato il 14enne diagnosticando un “trauma cranico commotivo con f.c.l. sulla zona frontale". Il ragazzino è stato affidato ai propri genitori. Indagini in corso per ricostruire la vicenda con i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere presenti in zona.