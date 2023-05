Medico di famiglia aggredito nel suo studio: "Le forze dell'ordine non sono intervenute"

Un medico di famiglia aggredito è stato 'salvato' dagli altri pazienti che hanno fermato il violento "mentre le Forze dell'Ordine, che ho allertato – racconta – non sono intervenute". È la vicenda raccontata all'Adnkronos Salute da Salvatore Caiazza, dottore di famiglia e sindacalista della Fimmg Asl 2 Na. L'episodio ha avuto luogo nell'ambulatorio di medicina generale a Quarto.

L'aggressore aveva prima insultato il personale di studio 'colpevole' di avergli chiesto di attendere il suo turno, poi era passato alla violenza vera e propria.

"Non è la prima volta che accade – aggiunge Caiazza – E sono moltissimi i casi in cui i colleghi non denunciano, soprattutto per paura. Quando ti dicono 'so dove trovarti', 'conosco la tua famiglia', è comprensibile lo spavento".

"Negli ultimi anni abbiamo avuto esperienza di pazienti che hanno preso i nostri studi per piazze o stadi dove sfogare la frustrazione per i disservizi della sanità. I nostri ambulatori sono aperti a tutti, senza pagare nulla, sono quindi il luogo più facile a cui accedere non solo per chi cerca risposte di salute, ma anche per queste persone pericolose", conclude il medico.