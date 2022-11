Aggredito brutalmente con una mazza da baseball: 52enne finisce in ospedale

I carabinieri della di Poggioreale sono intervenuti ieri sera presso l’ospedale Villa Betania per un uomo verosimilmente vittima di aggressione. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, la vittima (52enne del quartiere Barra) sarebbe stata avvicinata da alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter mentre percorreva in auto Via Mastellone.

Con una mazza da baseball, i presunti aggressori, avrebbero frantumato il lunotto dell’auto e lo avrebbero costretto ad uscire dal veicolo. E con la stessa arma sarebbe stato pestato. Ben 30 i giorni di prognosi prescritti per trauma cranico lieve, ecchimosi ed contusioni multiple, sospetta frattura all’avambraccio destro. Indagini in corso per chiarire la dinamica.