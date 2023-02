Ripreso mentre viene picchiato da due donne: immagini virali sul web

È diventato virale sui social un video dove un giovane viene brutalmente picchiato da alcune donne. Schiaffi, calci, pugni e morsi, il tutto mentre una terza donna riprendeva tutta la scena. Una "punizione" che ha destato tanto scalpore.

La violenza, come racconta la stessa vittima ed alcuni suoi familiari al deputato Borrelli e a Gianni Simioli, è avvenuta a Marano di Napoli. L’uomo sarebbe stato attirato in una sorta di trappola da una delle donne (sembra la sua ex moglie) con la scusa di voler parlare del figlio. "Ho sporto denuncia - ha spiegato la vittima - ho avuto 5 giorni di prognosi e adesso ho paura di nuove violenze".

Il ragazzo - fa sapere Borrelli - ha paura, anche per suo figlio che al momento dell'aggressione sembra stesse in una stanza adiacente. "Comunque la vittima ha sporto denuncia e speriamo proprio che venga fatta giustizia anche perché le donne che hanno commesso tali violenze non meritano alcuna attenuante. La giustizia deve esserci sempre e comunque", ha detto il deputato.