Funzionario comunale aggredito a calci e pugni, il sindaco: "Nessuno deve commettere atti così gravi"

Il sindaco di Brusciano Giacomo Romano, in apertura del consiglio comunale, ha condannato senza mezzi termini la duplice aggressione ai danni di un funzionario comunale finito nel mirino di un imprenditore locale. Il funzionario è stato prima insultato negli uffici del Comune, per poi essere aggredito anche a calci e pugni all'esterno.

"Voglio esprimere con forza e determinazione - ha detto il sindaco - la massima solidarietà nei confronti di Gaetano D'Amore, oggetto di una vile aggressione in strada. Questa amministrazione e, in particolare, questo sindaco, stigmatizzano in modo inequivocabile atteggiamenti di violenza, incompatibili con uno Stato democratico, irriguardosi della persona e del suo ruolo. I dipendenti comunali svolgono una funzione che è anche una missione. Consentono alla città di essere amministrata e nessuno deve mai commettere atti così gravi".