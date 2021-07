Porta Nolana, ragazzo della Costa d'Avorio brutalmente aggredito con un casco

Il giovane è stato condotto all'Ospedale del Mare. La polizia indaga su quanto accaduto: al vaglio le registrazioni della videosorveglianza installata in zona

/ Via San Cosmo Fuori Porta Nolana

Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzo della Costa d'Avorio è stato aggredito in via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Come riportato da "Noi contro la malasanità", la vittima camminava da solo quando gli si è avventato addosso un altro ragazzo, che lo ha malmenato con un casco.

Il ferito è stato condotto – da una ragazza straniera – sanguinante al Loreto Mare, il cui pronto soccorso non è però attivo. Alcuni residenti della zona (tra cui l'amministratore del gruppo social "Noi contro la malasanità") hanno allora chiamato il 113 e il 118, con una volante e un'ambulanza giunte sul posto in meno di 30 minuti.

Il ragazzo, dopo un primo soccorso (per lui probabile frattura del setto nasale) è stato condotto all'Ospedale del Mare. Gli agenti intanto si sono recati sul luogo dell aggressione per verificare se le telecamere installate in zona possano rivelarsi utili a rintracciare l'aggressore.