Afragola, aggredito clochard: sospetti su due ragazze

I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti ad Afragola, in corso Italia, per una presunta aggressione ai danni di un clochard. Ad avvisarli, il personale del 118 che era giunto sul posto per soccorrere l'uomo. Quando i militari sono arrivati sul posto c’erano però solo i paramedici che poco prima aveva prestato le prime cure al senza fissa dimora, che poi si era allontanato rifiutando altre medicazioni. Il clochard avrebbe riportato delle ustioni alle gambe. Sono ancora in corso da parte dei carabinieri le ricerche della vittima, che non ha ancora sporto denuncia.

La prima ricostruzione racconta che l'aggressione sia stata opera di due ragazze. Questa versione, raccontanta dall'uomo prima dell'arrivo dei militari, sarebbe ancora da verificare. I carabinieri indagano per rintracciare il clochard e verificare l’esatta dinamica degli eventi.