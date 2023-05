Aggredito candidato a sindaco: "Picchiato selvaggiamente da ignoti"

Una selvaggia aggressione scuote la corsa a sindaco di Pomigliano D'Arco. Vittima del pestaggio è Salvatore Cioffi, candidato primo cittadino di Europa Verde, colpito da una coppia di ignoti al termine di un appuntamento elettorale. A rassicurare sulle sue condizioni è lo stesso Cioffi attraverso la sua pagina Facebook: "Voglio rassicurare tutti delle mie condizioni fisiche dopo l’aggressione subita ieri sera, qualche contusione ma nulla di grave. Non è stato un bel momento e, nonostante la sua drammaticità, ha avuto un lieto fine. Desidero ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Un grazie particolare alle forze dell’ordine e al personale sanitario del pronto soccorso del Ospedale Villa dei Fiori di Acerra. Oggi è un altro giorno, si riparte.

Solidarietà immediata arriva da Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale in quota Movimento 5 Stelle: "Quanto accaduto ieri sera al candidato a sindaco di Pomigliano di Europa Verde, Salvatore Cioffi, è una fatto gravissimo sul quale le forze dell'ordine mi auguro facciano presto chiarezza per assicurare quei delinquenti alla giustizia".

Cioffi, ex presidente del Consiglio comunale ed ex consigliere della Città metropolitana di Napoli, è stato picchiato selvaggiamente da due o più individui non ancora identificati poco prima delle 21 di ieri. Ricoverato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra, altro comune del Napoletano, non è in gravi condizioni. Quanto accaduto è per Ciarambino "un episodio inquietante, dai contorni oscuri, che irrompe in una campagna elettorale fin qui svoltasi sempre con correttezza e mai sopra le righe".

"Ribadisco - aggiunge la Ciarambino - la necessità, già espressa al prefetto e al comandante provinciale dei carabinieri, che su Pomigliano si provveda ad implementare urgentemente l'organico nei presidi delle forze dell'ordine, così come è indispensabile incrementare il sistema di videosorveglianza nella città. Al mio amico Salvatore Cioffi esprimo la più sincera solidarietà e vicinanza e lo esorto a restare sempre vicino ai pomiglianesi onesti che hanno a cuore la nostra città".