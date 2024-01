Parcheggia sulla fermata del bus: aggredisce e investe l'autista che gliel'ha fatto notare

Ancora un’aggressione ai danni del personale Anm a Napoli. L’autista del bus di linea è sceso dal mezzo per chiedere a un automobilista, impegnato in una telefonata, che aveva parcheggiato l'auto nello spazio riservato alla fermata del pullman di spostare l’auto, ma è stato prima aggredito verbalmente e poi investito con l'auto partita in gran velocità.

È accaduto allo stazionamento dei bus di piazza Amedeo. A denunciarlo è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb: "Sono anni che segnaliamo la sosta selvaggia allo stazionamento dei bus di piazza Amedeo. Adesso basta, bisogna intervenire subito". L’autista è stato curato presso l’Ospedale Fatebenefratelli. "Sono anni che denunciamo cialtroni e violenti. Spesso le due cose coincidono. Chi parcheggia senza rispetto per gli altri e per le regole molte volte cerca di far valere le proprie ragioni facendo ricorso a barbari istinti. All’autista aggredito esprimiamo la nostra piena solidarietà e ci auguriamo che l’aggressore venga individuato e denunciato. Si è stati troppo indulgenti verso certi fenomeni, è tempo di cambiare", ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.