Non vuole attendere il suo turno: aggredisce i medici del pronto soccorso

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania per la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che stava inveendo contro il personale sanitario e che, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Inoltre, hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva preteso di essere visitato senza attendere il proprio turno. Un 60enne afragolese già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.