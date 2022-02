Operatori del 118 aggrediti dalla folla durante un intervento: medico scaraventato al suolo

Nuova aggressione al personale del 118. L'episodio è stato registrato ieri, verso le 18. La squadra di sanitari è intervenuta per un arresto cardiaco presso il Casale di Posillipo, ma all'arrivo è stata brutalmente aggredita dalla folla.

A denunciare l'episodio è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippcorate". Questo il racconto: "Sono circa le 18 quando la postazione 118 del San Paolo viene allertata per Arresto Cardiaco in 44 enne presso il Casale di Posillipo. Giunti sul posto una folla di gente attendeva l’equipaggio con cattive intenzioni. Infatti dopo poco è scattata l’aggressione, da quello che ci viene riferito addirittura il medico è stato preso da dentro l’ambulanza ed è stato scaraventato al suolo, solo per poco si è evitata la tragedia…..la sua testa si è fermata a pochi cm dal selciato. Il medico della postazione si è fatto refertare in pronto soccorso al rientro dall’intervento. “Se non ci verrà garantita la sicurezza con opere di prevenzione prima o poi tutti lasceremo il 118!….non è una minaccia ma una certezza!”