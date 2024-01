Coppia finisce per errore con l'auto nel cuore della movida: lui pestato a sangue dal branco

Una coppia partenopea è stata brutalmente aggredita a Caserta, in via Ferrante, strada della movida cittadina. A riportarne notizia è stata la collega Anna Grippo su CasertaNews.it. Stavano rientrando a casa dopo una serata in un pub, e il navigatore li ha fatti passare nella strada costellata di localini e baretti della zona a traffico limitato. Il conducente ha cercato di farsi largo tra gli avventori dei vari locali, con un gruppetto in particolare che ha reagito molto male alla richiesta di spostarsi.

Questi lo hanno aggredito verbalmente, così lui è sceso dall'auto cercando di scusarsi e chiarire, ma non c'è stato verso. Uno del gruppo gli ha dato una testata in pieno volto e gli altri lo hanno scaraventato a terra pestandolo con calci e pugni.

"Per sbagliare una strada mi hanno rotto il naso. È assurda tanta violenza senza motivo, solo perché hanno capito che ero di Napoli. Sono andato in ospedale e mi hanno riscontrato una frattura scomposta delle ossa nasali più vari bernoccoli e ferite lacero contuse", ha raccontato la vittima della brutale aggressione.

Sulla vicenda è intervenuto Emilio Borrelli deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra: "Assurdo davvero quello che accade oggigiorno. Uno esce per passare una piacevole serata e poi si ritrova in ospedale. E questo non è neanche il peggio di cosa può capitare perché altre volte si è arrivati alla tragedia. Tanta violenza brutale e immotivata non ha proprio alcun senso eppure è una realtà che sta prendendo sempre più il sopravvento. Rimedi? Innanzitutto cominciamo a inasprire le pene per questi barbari, anzi a garantire che le pene ci siano perché troppo spesso questi farabutti se la cavano con poco e niente".