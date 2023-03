"Facite ambress o vi accerimm": follia al pronto soccorso, calci e sputi alle infermiere

Dopo l’aggressione del 26 febbraio ai danni del chirurgo del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e dopo l’aggressione all’equipaggio 118 di Pozzuoli e Varcaturo nel territorio della Asl Napoli 2 Nord tocca all’ospedale di Giugliano in Campania; il San Giuliano.

Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, dalle prime ricostruzioni giunte all'associazione sembrerebbe che alcuni parenti di un paziente trasportato in pronto soccorso, per motivi ancora da accertare, probabilmente per la attesa, abbiano aggredito le infermiere di triage con calci, pugni, minacce di morte ed addirittura sputi. “Abbiamo bisogno di tutele, ci troviamo sempre di più a difenderci da chi vorremo aiutare!”, dichiarano dall'associazione.