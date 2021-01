Calci, pugni e tirate di capelli: aggredite due donne del 118

Due donne del 118 sono state aggredite nella serata di ieri. A darne notizia la pagina social "Nessuno tocchi Ippocrate". "Alle ore 19.26 circa a via Salvator Rosa a Napoli ,due donne , infermiere ed autista soccorritore in servizio presso la postazione 118 India Carlo III , vengono aggredite da parenti e affini di un paziente (perdita di coscienza in strada ) con calci e pugni e addirittura vengono strattonate per i capelli", racconta l'organizzazione.

"Attimi di inaudita violenza"

"Il motivo di tale violenza è attribuibile ad un ritardo inesistente nei soccorsi. nonostante gli attimi di inaudita violenza, le due professioniste hanno portato a termine l’intervento soccorrendo il paziente ( codice rosso), trasportandolo presso il nosocomio partenopeo “A. Cardarelli “ , lì giunte alle ore 19.38 circa. Naturalmente le due professioniste del 118 si sono fatte refertare al pronto soccorso per i traumi subiti", conclude il racconto.