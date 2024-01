Follia in pronto soccorso, un'intera famiglia aggredisce la guardia giurata

Una guardia giurata, in servizio al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, è stata la scorsa notte aggredita. A riportarlo è l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', che da anni porta avanti una battaglia contro le violenze ai danni del personale sanitario.

"Da quanto ci viene raccontato - scrive l'associazione sulla sua pagina social - una intera famiglia di Casalnuovo ha forzato la porta del pronto soccorso per accedere ai locali aggredendo verbalmente i sanitari e fisicamente la guardia giurata che ha avuto la peggio".

"Alla base di tale gesto sembrerebbe - va avanti Nessuno tocchi Ippocrate - che i parenti di una paziente, giunta in pronto soccorso per dolore toracico, volessero sapere a tutti i costi l'esito dell'elettrocardiogramma".

La guardia giurata si è refertata e ha interrotto il servizio, mentre sul posto interveniva la polizia di Acerra.

La violenza al San Leonardo

Soltanto 24 ore prima due infermiere erano state oggetto di una violentissima aggressione presso l'ospedale di Castellammare, il San Leonardo. Le due infermiere erano state spintonate e prese a pugni dai familiari di una paziente che non volevano uscire dal pronto soccorso. Le due donne hanno riportato diversi traumi: per una danni all’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, una vistosa tumefazione al lato destro del volto e una lombalgia. Per lei la prognosi è di 25 giorni.

Ancora una volta i sindacati e la stessa Asl hanno chiesto dei presidi di forze dell'ordine che possano evitare situazioni di questo tipo.