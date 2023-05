Ressa all'Asl di Miano, folla spazientita per l'attesa: scatta l'aggressione

Diverse persone, stamane intorno alle 8.15, hanno spintonato la guardia giurata dell'Asl di Miano distretto 30 e un responsabile della struttura. Spazientiti, erano in fila dalle prime luci dell'alba per l'esenzione ticket "bollino rosso".

"Ancora una volta si ripropone il drammatico scenario della violenza per ottenere un giusto diritto e chi paga dazio sono gli uomini in divisa - spiega il sindacalista delle guardie giurate Giuseppe Alviti - La richiesta è di maggiori tutele giuridiche ed economiche per gli operatori della vigilanza privata".