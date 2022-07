Comandante della Municipale aggredita dopo un verbale: "Torno e ti uccido"

Aggredita a Melito la Comandante della Polizia Municipale Antonia Napolano. Un uomo si è recato al Comando e nel contestare una multa ha prima insultato e poi minacciato la dirigente. In suo soccorso sono subito arrivati alcuni dipendenti del Comune. L'uomo, un 57enne di di Mugnano, è stato fermato.

Il Comandante Napolano ha, poi, ringraziato per i tanti messaggi di vicinanza: “Ringrazio chi, in queste ore, mi ha espresso la sua più sincera solidarietà e vicinanza. Ringrazio ancor di più chi fa della legalità il suo pane quotidiano e non una facciata. Ringrazio i colleghi lontani e vicini che si sono mobilitati per combattere l’isolamento in cui imperversa la nostra categoria alimentando la voglia di crederci sempre. Ringrazio il comando a cui appartengo, perché so che nessuno dei suoi membri arretrerà mai di un solo passo , davanti ad intimidazioni di ogni sorta, non l’abbiamo mai fatto e non cominceremo adesso. Saremo un solo fronte davanti alle sfide di questo tempo e di questa città, perché è quello che ci è stato insegnato: lealtà, giustizia e senso del dovere contro i mali di questo tempo”.