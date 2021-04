Gruppo di giovani aggredisce un uomo in strada e si filma (VIDEO)

Aggrediscono un uomo in strada, senza alcun motivo, e filmano tutto. Il fatto è stato registrato a Torre del Greco, ma non è chiaro ancora quando sia successo. Dalle immagini si comprende solo che è notte (forse dopo il coprifuoco) e che un gruppo di ragazzi prima insulta e poi prende a schiaffi un passante che, in qualche modo, cerca di difendersi.

Le ennesime scene di violenza provenienti dal comune napoletano sono state condivise dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto una segnalazione.