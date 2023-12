Reagiscono durante un controllo: due carabinieri finiscono in ospedale

A Bagnoli, i carabinieri sono intervenuti a via Nuova Bagnoli per una segnalazione di persone sospette che si aggirano tra auto e abitazioni. Al'arrivo dei militari le tre persone segnalate, però, hanno reagito con violenza al controllo.

La colluttazione è stata furibonda ed ha permesso ad uno dei 3 di fuggire. Gli altri due, invece, sono stati fermati dai militariche hanno riportato la peggio ma che fortunatamente stanno bene. Gli arrestati – si tratta di un 43enne e di un 27enne, entrambi di Quarto e già noti alle forze dell’ordine – sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.

I 2 sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ai militari feriti – un Maresciallo e una Carabiniera – sono stati diagnosticati “traumi contusivi in sedi multiple” guaribili in 10 giorni. Indagini in corso per individuare la terza persona fuggita.