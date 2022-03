Aggredisce la zia senza alcun motivo: interviene la Polizia

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tagliamonte a Torre Annunziata per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una signora la quale ha raccontato loro di essere stata aggredita dalla nipote per futili motivi.

Gli operatori, una volta all’interno dell’appartamento, hanno identificato la donna per una 30enne di Torre Annunziata e l’hanno denunciata per maltrattamenti in famiglia.