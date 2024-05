Aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato un giovane

Ieri pomeriggio la polizia è intervenuta in via Vespucci per la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, prontamente intervenuti, si sono avvicinati all’uomo segnalato che si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo di polizia.

Gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia dove il prevenuto ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Per tali motivi, il 26enne marocchino, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.