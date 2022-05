Sfascia le auto nel parcheggio e assale i poliziotti: in manette

Nella serata di sabato 30 aprile, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il parcheggio coperto di un centro commerciale in via Macello per una segnalazione di danneggiamento di auto in sosta. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due addetti alla sicurezza i quali hanno indicato una persona che, poco prima, aveva danneggiato alcuni veicoli parcheggiati.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a inveire contro di loro minacciandoli e aggredendoli fisicamente fino a quando, non senza difficoltà e dopo una violenta colluttazione, lo hanno definitivamente bloccato. A.C., 28enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato per danneggiamento, lesioni personali, minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.