Perde la testa e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri pomeriggio, agenti di polizia dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Nazionale, a Napoli, per la segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista delle forze dell'ordine, il giovane, marocchino di 28 anni senza permesso di soggiorno, si è scagliato contro i poliziotti, fino a quando, dopo una colluttazione, è stato fermato. Una volta in commissariato, ha aggredito nuovamente gli operatori ma è stato definitivamente bloccato. E' stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.