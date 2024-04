Aggredisce i poliziotti con un fiasco di vino: giovane finisce in carcere

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale sono intervenuti in via Traccia a Poggioreale per la segnalazione di una persona molesta. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione con un fiasco di vino tra le mani che, alla loro vista, ha dapprima minacciato gli operatori verbalmente per poi aggredirli fisicamente nel tentativo di evitare il controllo.

Bloccato, non senza difficoltà, è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico. I poliziottti hanno anche accertato che il soggetto, poco prima, si era introdotto all’interno di un’attività commerciale, creando distubo alla clientela. Pertanto, un 34enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale; nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.