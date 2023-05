Aggredisce il padre anziano e lo minaccia con un coltello: arrestato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna per una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, brandendo un coltello, stava strattonando una persona anziana facendola cadere a terra per poi allontanarsi alla loro vista e rientrare nella propria abitazione.

Gli operatori lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato e disarmato; inoltre, hanno accertato che lo stesso era il figlio del signore anziano che aveva aggredito, come in altre occasioni, per futili motivi. Un 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.