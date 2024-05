Aggredisce un medico al pronto soccorso e poi si barrica nella stanza

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un medico.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo si era introdotto all’interno della sala medica del Pronto Soccorso ed aveva aggredito il sanitario durante una visita ad una paziente e, successivamente, si era barricato nella stanza.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto il prevenuto che, durante le fasi dell’identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi proferire parole ingiuriose e minacciose nei loro confronti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni personali, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, percosse e interruzione di pubblico servizio.