La madre va in arresto cardiaco e lui picchia il medico del 118

Una doppia aggressione a personale del 118 si è verificata questa mattina. A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Intorno alle 11:00 di stamane la postazione 118 di Pozzuoli automedica unitamente a quella di Varcaturo INDIA vengono allertate per codice rosso a via Giorgio De Chirico a Monterusciello- Pozzuoli.

In 6 minuti gli equipaggi sono sul posto , ma non fanno nemmeno a tempo ad accedere nell’appartamento della paziente che il figlio della signora, oramai in arresto cardiaco, sferra uno schiaffo al medico 118, addirittura altri 3 componenti del nucleo familiare aggrediscono l’autista di Varcaturo. Vengono immediatamente allertate le forze dell’ordine che dopo pochi minuti sono sul posto", si legge nel post dell'organizzazione.