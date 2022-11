Calci e pugni alla madre per soldi: arrestato figlio violento

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il figlio le aveva chiesto dei soldi ma, di fronte al suo rifiuto, l’aveva aggredita con calci e pugni impossessandosi del suo cellulare e, dopo aver ottenuto il denaro, si era allontanato.

Più tardi, l’uomo si è ripresentato a casa per chiedere altro denaro ma la donna ha contattato la polizia, pertanto gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato. Un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia.