Aggredisce la madre per soldi: 52enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di domenica scorsa la polizia è intervenuta a Portici, dopo una segnalazione, per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione la quale ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi.

Di fronte al suo rifiuto, però, aveva tentato di colpirla. Gli operatori, hanno raggiunto e bloccato l’indagato e, dopo averlo identificato per un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.