Calci, pugni e coltellate alla madre per soldi: arrestato

Ieri sera una donna in evidente stato di agitazione ha denunciato alla Polizia di essere stata aggredita poco prima nella propria abitazione dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e di fronte al suo rifiuto l’aveva minacciata e aggredita dapprima con calci e pugni e poi con con un coltello colpendola di striscio.

I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione ed hanno trovato l’uomo con ancora accanto il coltello utilizzato per colpire la madre. Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.