Aggredisce il figlio e i poliziotti intervenuti per fermarlo: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia sono intervenuti presso un’abitazione in via Piero Gobetti per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che stava aggredendo un ragazzo e che, alla vista degli operatori, si è scagliato contro di loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

La vittima, figlio dell’aggressore, ha raccontato che, da diverso tempo, anche gli altri familiari venivano aggrediti per futili motivi. L’uomo, un 53enne di Casavatore con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.