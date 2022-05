Aggredisce la ex nell'ospedale Villa Betania: riesce a scappare ma poi viene arrestato

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti ieri presso il reparto di ginecologia dell'ospedale Villa Betania a Napoli per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata minacciata ed aggredita dal suo ex convivente che, solo grazie all'intervento di un addetto alla vigilanza, si era dato alla fuga.

Gli operatori, poco dopo, presso il pronto soccorso hanno rintracciato e bloccato l'aggressore identificandolo per un 34enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.