Prima prova a ferire il compagno con una lametta poi lo colpisce con un bastone: l'aggressione

Ha tentato di ferire il suo compagno con una lametta. Poi, ha afferrato un bastone e lo ha colpito più volte. È accaduto al rione Sanità dove una 45enne napoletana, con precedenti di polizia, è stata arrestata dopo essersi scagliata anche contro i poliziotti. Ieri sera sono stati gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, ad intervenire per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in forte stato di agitazione. Sono riuscita a bloccarla ma, negli uffici di polizia, ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli agenti. È così scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciata per minaccia aggravata e tentate lesioni aggravate.