Aggredisce la compagna dopo una lite: in casa aveva armi e munizioni

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra una coppia in via Giacomo Profumo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo compagno l’aveva aggredita e minacciata con un coltello per poi allontanarsi.

Gli operatori, con il supporto di una pattuglia del Commissariato di Afragola, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo in via San Pietro a Casavatore dove hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 372 cartucce di diverso calibro.

L’uomo, un 49enne napoletano, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento nonché denunciato per per minacce aggravate.