"C'è una turista che ha una lesione alla caviglia e non può camminare". Arriva l'elicottero sul Sentiero degli Dei

Il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania ha appena concluso un intervento in località Cospiti, nel comprensorio del comune di Agerola. Si trattava di una donna di 67 anni, di origine tedesca che, durante un’escursione lungo il sentiero che conduce ai ruderi dell’ex convento di Cospiti, ha riportato una lesione ad una caviglia.

L’allarme è stato lanciato al 118 che ha allertato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I tecnici sono partiti verso Agerola, mentre un elicottero del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato è andato a Capri e prelevare 2 elisoccorritori del CNSAS per portarli in zona. La donna è stata raggiunta dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, è stata stabilizzata dai sanitari e poi l’elicottero della Polizia di Stato ha recuperato la donna mediante l’ausilio del verricello per elitrasportarla fino al campo sportivo di Agerola, dove attendeva l’ambulanza 118.