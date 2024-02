Agenti da Acerra salvano una ragazza a Nizza dalle grinfie del compagno

Intervento degli agenti del Commissariato di Acerra per salvare una ragazza a Nizza, in Francia. Giovedì scorso, una donna si è presentata al Commissariato di Acerra per segnalare che sua figlia, residente a Nizza, era in pericolo a causa delle aggressioni e minacce da parte del compagno di origini tunisine.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Acerra che hanno prontamente segnalato l’evento alla Polizia francese, si è riusciti ad individuare l’abitazione della donna e a garantire la sua incolumità. L'uomo è stato identificato e bloccato.