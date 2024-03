Sventata rapina dimostra importanza operatori polizia sul territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“Quanto accaduto ad Afragola, dove un Ispettore ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli, libero dal servizio ha sventato una rapina in un supermercato, dimostra quanto sia importante la presenza degli operatori di polizia sul territorio. Il collega, infatti, non ha esitato, disarmando il malvivente e interrompendo l’azione criminosa. Una prontezza dovuta alla preparazione del personale ATPI della Guardia di Finanza nell’affrontare scenari operativi. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ringrazia il collega per l’atto eroico e chiede al governo di investire maggiormente nella sicurezza dei cittadini proprio attraverso i presidi delle forze di polizia sul territorio”. Lo comunicano, in una nota, Vincenzo Piscozzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), e Raffaele Camberlingo, Segretario Regionale Campania.