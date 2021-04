Afragola, serrati controlli anticovid di Polizia Municipale e Polizia di Stato

Serratissimi i controlli anticovid ad Afragola, dove, con operazioni congiunte, Polizia Municipale e Polizia di Stato stanno presidiando i punti piú sensibili della città, garantendo ordine e rispetto dei Dpcm. Gli uomini, coordinati dal comandante Michele Orlando per la Polizia Municipale e dal Vice Questore Aggiunto Gian Vito Zazo per la Polizia di Stato stanno facendo un ottimo lavoro, nonostante l'elevato numero di abitanti della cittadina in provincia di Napoli