Polizia, garantito un presidio fisso con una volante h24 nel Parco Verde

Per le nuove esigenze del Commissariato di P.S. di Afragola, così come emerso a seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 31 agosto presso l’Istituto Statale “F.Morano” di Caivano, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza, Pref. Vittorio Pisani, valutata l’importanza del Commissariato di Afragola, quale presidio indispensabile di legalità e di sicurezza sul territorio, è stata disposta l’assegnazione di 21 nuovi agenti.

Presidio a Caivano

Già da oggi saranno in potenziamento dell’organico al fine di contrastare e prevenire, in maniera sempre più efficace e performante, il verificarsi di ulteriori fenomeni criminosi garantendo, altresì, un presidio fisso con una volante che sarà presente h24 all’interno del “Parco Verde” di Caivano.