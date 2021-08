Afghanistan, appello di De Luca: "Queste persone hanno bisogno di tutto"

Le notizie che arrivano dall'Afghanistan non hanno lasciato insensibile Vincenzo De Luca che ha dedicato un ampio spazio alla vicenda nella consueta diretta social del venerdì. "Ci ritroviamo a fine agosto con uno stato d'animo pesante. In questio giorni stiamo vedendo le immagini dall'Afghanistan e anche le immagini di sangue dell'attentato. Un pugno nello stomaco per ogni immagine che vediamo. Nessuno di noi dimenticherà quelle madri che lanciavano i figli oltre i muri per salvarli. Non dimenticheremo mai queste immagini", ha spiegato.

"Sinceramente - ha continuato - da uomo mi sono vergognato per quello che l'Occidente ha fatto; ma sono orgoglioso per quello che le nostre forze armate hanno fatto. Dovremmo riflettere tutti quanti: la vicenda non è lontana da noi. La civiltà umana può conoscere passi indietro. Quelle immagini ci serviranno per apprezzare i nostri benefici e il nostro benessere e anche i valori democratici che sembravano ormai scontati.

"Dovremmo assumerci le nostre responsabilità. Con un esercito comune europeo, non possiamo più nasconderci dietro gli Stati Uniti. La libertà va conquistata e questa cosa la devono imparare tutti nel mondo. In Italia riportiamo 5mila afgani. La campania ha dato la piena disponibilità per accogliere soprattutto donne e bambini", ha proseguito.

"Osptiamo per ora 126 afgani e alcuni sono ospitati nel Covid center. Resteranno lì per una decina di giorni, quindi dobbiamo prepararci alla collocazione definitiva per queste persone che hanno bisogno di tutto: dagli indumenti al cibo. Sono persone che hanno solo il proprio corpo. E' un problema delicato che va affrontanto con senso di ospitalità. In Campania stiamo cercando di capire le qualifiche professionali che hanno alcuni arrivati. Cercheremo di dare un'opportunità di lavoro", ha concluso.