Afghanistan, il primo gruppo di profughi lascia l'Ospedale del Mare: le immagini

Trasferiti in altra sede dopo aver rispettato la quarantena

I primi profughi afghani ospitati presso l'Ospedale del Mare - dove hanno rispettato la quarantena - lascia la struttura. A darne notizia è la Protezione civile della Regione Campania: "Tantissimi auguri per il nuovo corso aI primo gruppo di profughi afghani che ha lasciato stamattina il Covid residence dell’Ospedale del Mare dopo la quarantena per proseguire la permanenza in Italia secondo il piano di accoglienza della Prefettura".