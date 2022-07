Aeroporto di Capodichino bloccato: stop ad arrivi e partenze

L'aeroporto di Capodichino è bloccato dalle 16 di oggi a causa di problemi a un Canadair. Lo scalo è stato temporaneamente interdetto sia agli atterraggi che ai decolli. L'aeromobile si è fermato in pista per un guasto tecnico e ha letteralmente paralizzato il traffico aereo. Sul posto sono in azione i tecnici della Babcock, la società che gestisce la flotta dei canadair.

Fino a quando non avranno finito, il traffico aereo non verrà ripristinato. Sono tanti i disagi provocati ai passeggeri dei voli in partenza e in arrivo a Napoli. Alcuni sono stati dirottati a Roma, Bari e addirittura Pescara. Per le partenze, invece, sono previsti ritardi di diverse ore. Dopo i disagi dei giorni scorsi, dovuti a problemi con il personale di bordo delle compagnie aeree, lo scalo subisce un'altra battuta d'arresto che sta creando gli ennesimi disagi ai viaggiatori.