Adela la spia russa e la sua scomparsa, il dubbio degli esperti: "Perchè è sparita?"

Gli esperti di cybersecurity di Swascan hanno commentato la notizia della presenza di una spia russa a Napoli fino al 2018, quella Maria Adela Kuhfeldt Rivera (alias, probabilmente, di Olga Kolobova) scomparsa poi improvvisamente dalla città dopo 10 anni di vita mondana e salotti bene.

"La notizia della presenza di una spia russa indisturbata per 10 anni nel Comando Nato di Napoli non dovrebbe stupirci – spiegano da Swascan – Negli ultimi anni sul suolo italiano abbiamo letto e assistito a diversi casi di spionaggio e intelligence straniera. Non dimentichiamo che l’intelligence ha l’obiettivo di garantire gli elementi informativi necessari per prendere le decisioni opportune a livello di operazioni difensive che offensive. Una intelligence che sempre più abbraccia anche il campo della cyber intelligence; attività di spionaggio digitale sfruttando vulnerabilità di sistemi non noti (zeroday). Un ambito che la digitalizzazione delle informazioni, la interconnesione, iperconnessione e condivisione dei dati ha di fatto obbligato tutte le nazioni a dotarsi di centri di offensive cyber operation. Centri specializzati costituiti da esperti cyber ma anche di zeroday, tool e malware, da infrastrutture tecnologiche di supporto e centri di comando. Elementi indispensabili per poter inoculare i sistemi con gli APT (Advanced Persistent Threat): software spia che hanno lo scopo di raccogliere le informazioni che transitano nei sistemi".

"Il primo ostacolo delle operazioni di cyber espionage è identificare la modalità per introdursi nei sistemi – spiegano gli esperti di sicurezza – Se poi questi sistemi sono “air grap” (reti isolate e non collegate con il mondo Internet), a volte l’unico modo è avere un accesso diretto fisico a questi sistemi". "A questo punto la domanda è – concludono dalla Swascan – perché la spia russa lascia all’improvviso “l’incarico” nel 2018 dopo 10 anni di copertura indisturbata?".