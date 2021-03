Addio all'autore di Canzonissima e Fantastico: morto Enrico Vaime

È scomparso a Roma all'età di 85 anni Enrico Vaime, autore tra i maggiori del mondo della radio e della Tv. Era ricoverato al Gemelli. Vaime era nato a Perugia il 19 gennaio 1936. Laureato in Giurisprudenza a Napoli, in Rai era entrato nel 1960 dopo un concorso. Per la tv è stato un autore prolifico, contribuendo a redigere programmi rimasti poi nella storia del piccolo schermo italiano, come Canzonissima, Fantastico, Tante Scuse, Quelli della domenica. Ma la sua penna ha scritto anche commedie musicali come 'Anche i bancari hanno un'anima', mentre la sua voce per anni ha accompagnato i radioascoltatori conducendo il programma "Black out'. Tra gli ultimi libri pubblicati "l'Italia che vorremmo".