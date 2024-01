Addio ad Adam Jendoubi, muore a 23 anni l'attore dei video di Liberato

E' morto Adam Jendoubi, l'attore e modello napoletano in coma dal giorno di capodanno. Il decesso del 23enne è sopraggiunto nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove era ricoverato, in terapia intensiva, in seguito ad un grave incidente avvenuto in viale delle Terme. Il giovane aveva subito fratture multiple al cranio, dopo una caduta sull'asfalto avvenuta probabilmente in seguito ad un improvviso malore che lo aveva colpito dopo una festa con amici.

Chi era Adam

Adam Jendoubi, cresciuto a Forcella e volto emergente del panorama partenopeo dello spettacolo, aveva recitato in diversi video di Liberato oltre che nei film "La Paranza dei Bambini" (interpretava Aucelluzzo) e "Finalmente Sposi".