Grave incidente, il giovane attore napoletano lotta tra la vita e la morte

Adam Jendoubi, 23enne attore e modello napoletano di origini tunisine e polacche, è rimasto vittima di un grave incidente nella mattinata di ieri. È al momento ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove si trova in terapia intensiva e in pericolo di vita: ha riportato fratture multiple al cranio.

L'incidente che lo ha coinvolto, e sul quale indagano i carabinieri della sezione radiomobile, ha avuto luogo in viale delle Terme a Castellammare. Jendoubi ha perso il controllo del suo scooter cadendo sulla carreggiata. All'arrivo del 118 il ragazzo era in arresto cardiaco ma è stato rianimato e portato in pronto soccorso.

L'attore, cresciuto a Forcella e volto emergente del panorama partenopeo dello spettacolo, ha recitato in diversi video di Liberato oltre che nei film "La Paranza dei Bambini" (interpretava Aucelluzzo) e "Finalmente Sposi".