Annegò il figlio in mare, nessuna struttura vuole accoglierla: revocata la libertà vigilata

Adalgisa Gamba è stata ritenuta non in grado di intendere e di volere quando uccise Francesco, il figlioletto di soli due anni e mezzo, la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco.La madre, in preda a deliri, gli aveva autodiagnosticato l'autismo consultando internet, aveva annegato il piccolo nelle acque di Torre del Greco.

Dopo l'assoluzione per vizio totale di mente, non ci sono strutture sanitarie né familiari disposti ad accoglierla e accudirla. Così per la 42enne torrese, per la quale era stata predisposta la scarcerazione, con revoca della misura della libertà vigilata e il trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario in regime di Rems, in assenza anche di alternative (familiari o altri soggetti), è stata revocata la misura. Dunque è stata accolta la precedente richiesta della Procura di Torre Annunziata (pm Andreana Ambrosino) e disposto il trasferimento della donna in un ospedale psichiatrico giudiziario, poiché necessita di cure specifiche.

Il processo

"È stato un processo particolarmente difficile, sia professionalmente che umanamente - aveva detto a caldo l'avvocato Salvatore Del Giudice, legale di Adalgisa Gamba dopo la sentenza di incapacità di intendere e volere - ma finalmente è stata fatta giustizia. Gisa è stata prosciolta perché è una persona malata. Adesso, passo dopo passo, dobbiamo aiutarla affinché torni alla normalità"