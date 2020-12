Corsa agli acquisti prima della zona rossa: l'antivigilia di Natale dei napoletani

Ultime ore da zona gialla (diventata poi arancione per effetto dell'ordinanza regionale) in Campania. Da domani, 24 dicembre, molti negozi saranno chiusi: tutta Italia diventa zona rossa. Sono dunque minuti importanti per chi cerca un regalo last minute per i (pochi) congiunti che potrà incontrare durante le feste. Nel centro storico e al Vomero i napoletani - mantenendo le distanze - si dedicano allo shopping, senza frenesie, come è consono per il triste periodo storico attuale.