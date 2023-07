Acqua verdastra a Mergellina: arrivano le analisi dell'Arpac

"È stato chiesto all'Arpac di fare delle analisi per valutare se ci siano stati sversamenti perché a noi non risultano sversamenti dalla parte fognaria e da impianti di depurazione. Se ci sono stati provengono da barche in rada".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito al colore verdastro che da ieri tinteggia il mare di Napoli da San Giovanni a Posillipo. Manfredi ha anche sottolineato che "molto probabilmente sia un fenomeno di efflorescenza di alghe legato alle temperature molto alte che portano a questa fioritura straordinaria che determina questo colore verdastro"