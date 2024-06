Sorrento e Capri senz'acqua, ancora problemi tecnici

Non si è ancora del tutto risolto il problema del guasto alla conduttura idrica a Castellammare di Stabia, che tanti disagi sta provocando nella Penisola Sorrentina e a Capri.

Questo il comunicato di Gori, l'azienda che fornisce il servizio: "In riferimento al guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si informa che i lavori di riparazione e le attività connesse al ripristino del servizio sono stati completati nei tempi previsti".

Poi le note dolenti: "Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri".

"Sono in corso - conclude l'azienda - tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio. Seguiranno aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione delle attività in corso".